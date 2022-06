È arrivato un altro aggiornamento ufficiale di Android 12 per un device Samsung a basso costo. Il Galaxy Tab A7 segue le orme del Galaxy A13 5G. Ciò che rende unica questa distribuzione è che il Tab A7 da 10,4 pollici del 2020 sembra aver battuto il Galaxy Tab A8 fino ad Android 12. Ovviamente, questo mid-ranger piuttosto elegante e ricco di funzionalità ha fatto il suo debutto commerciale su Android 10 nel 2020, quindi qui stai guardando il secondo e più probabile aggiornamento finale del sistema operativo.

Ciò significa anche che il Galaxy Tab A7 ha probabilmente un valore migliore rispetto al suo successore. Il Galaxy Tab A8 ha maggiori possibilità di ottenere Android 13 a causa della sua giovane età. Per il momento, il Tab A7 è senza dubbio uno dei migliori tablet Samsung da acquistare (soprattutto con un budget limitato), con un processore Qualcomm Snapdragon 662 ancora potente (per gli standard di fascia media) e con One UI 4.1 su Android 12 con patch di sicurezza di giugno 2022.

Android 12 arriva sul Galaxy Tab A7

L’aggiornamento è disponibile in Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud-est Europa, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Regno Unito.

È una lunga lista, ma ovviamente non sono inclusi gli Stati Uniti, per il momento. Esclude anche la versione solo Wi-Fi del tablet, poiché si dice che i device LTE siano i primi a ricevere una serie di modifiche all’interfaccia utente, miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità, che dovresti scaricare su una rete Wi-Fi stabile dopo aver caricato la batteria ad almeno il 50% della capacità.