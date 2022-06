Ubisoft sta facendo un regalo imperdibile a tutti i propri utenti. Per i prossimi giorni, sarà possibile giocare ad Assassin’s Creed Origins in maniera del tutto gratuita e scoprire le origini della Confraternita degli Assassini.

A partire dalle ore del e fino alle del sarà possibile giocare senza limitazioni alla versione completa del titolo. Inoltre, è già possibile effettuare il pre-download del gioco così da farsi trovare pronti.

Infatti, per poter giocare ad Assassin’s Creed Origins sarà necessario effettuare un download di almeno 45GB, quindi meglio iniziare a scaricare non appena possibile. Dal punto di vista della trama, il capitolo della saga degli Assassini ci porta nell’Antico Egitto per scoprire come la Confraternita è nata e si è sviluppata.

Ubisoft concedere un weekend di gioco gratuito ad Assassin’s Creed Origins, il capitolo della Saga degli Assassini ambientato nell’Antico Egitto

Gli utenti potranno esplorare una mappa immensa e vivere appieno l’atmosfera dell’Antico Egitto. Sarà possibile scalare le Piramidi e scoprire segreti e misteri nell’iconica Valle dei Re. Il gioco inoltre ha dato il via al rilancio della saga con meccaniche di gioco inedite che introduce un approccio GRD al titolo.

Come confermato dallo stesso publisher, una volta terminato il weekend di prova gratuito, non sarà più possibile giocare se non si procederà con l’acquisto del titolo. Tuttavia, i progressi ottenuti in queste ore di gioco libero verranno mantenuti e si potrà ricominciare esattamente da dove si è interrotto una volta acquistato il gioco.