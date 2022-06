Con un annuncio a sorpresa durante il “State of Play”, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che Marvel’s Spider-Man Remastered arriverà anche su PC. Il titolo dedicato all’Uomo Ragno farà il proprio debutto su Steam ed Epic Games Store il 12 agosto 2022.

Il titolo non sarà un semplice porting, ma permetterà agli utenti PC di godere di notevoli miglioramenti tecnici. Infatti, la base di partenza è la versione PlayStation 5 del titolo con adattamenti per sfruttare appieno la potenza delle moderne macchine.

Gli sviluppatori di Insomniac Games hanno lavorato a stretto contatto con il team di Nixxes Software per permettere le massime prestazioni su PC. Tra le novità possiamo citare un frame rate più alto e una qualità grafica generale migliore rispetto alla versione console.

Sony ha confermato che Marvel’s Spider-Man Remastered arriverà su PC molto presto e sarà migliore della versione PlayStation 5

Come confermato dal trailer ufficiale, la trama di Marvel’s Spider-Man Remastered ci permetterà di vestire i panni di Peter Parker. L’amichevole Uomo Ragno di quartiere si troverà a fronteggiare i più potenti e cattivi supercriminali di New York.

Al termine della campagna principale, i giocatori potranno divertirsi ancora con il titolo grazie al DLC “La città che non dorme mai”. Questa espansione include tre capitoli aggiuntivi oltre a tante nuove missioni e sfide.

Non resta quindi che attendere il prossimo 12 agosto per volare tra i grattacieli di New York e lanciare ragnatele sui nemici. Inoltre, speriamo che Sony possa rilasciare anche nuovi dettagli sulla componente tecnica del titolo e magari anche sul debutto della storia dedicata a Miles Morales.