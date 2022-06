Esselunga si avvicina pericolosamente alle ultime e ottime campagne promozionali delle dirette rivali del settore, con il lancio di una soluzione che prevede la possibilità di accedere ad una buonissima varietà di sconti speciali, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Il volantino risulta essere disponibile, come al solito del resto, solo ed esclusivamente nei negozi fisici sul territorio nazionale, non sul sito o comunque da altre parti in Italia. Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente, data la possibilità di ricevere sconti fissi e prestabiliti, affiancati dalle solite garanzie, già espresse in maniera approfondita in precedenza.

Esselunga: le offerte sono da primato, ecco le migliori

Uno Speciale Multimediale assolutamente da primato vi attende in questi giorni da esselunga, la nuova campagna promozionale convince tutti con prezzi assolutamente convenienti, anche sui migliori smartphone in circolazione. Un chiaro esempio del pensiero appena esposto, viene rappresentato dall’Apple iPhone 12, lo smartphone è acquistabile a soli 698 euro, ed è da consigliare assolutamente a tutti coloro che vorranno risparmiare, godendo ugualmente delle prestazioni di iOS.

In alternativa risulta essere possibile accedere ad un elevato quantitativo di sconti legati a smartphone decisamente più economici, quali possono essere del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A52s, Realme C35, Oppo A94, Galaxy A03, Realme C11, Nokia C20 e altri ancora. Per le nuove offerte del volantino di Esselunga, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile al seguente indirizzo.