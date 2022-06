Sebbene Google Maps ti consenta da tempo di aggirare i caselli, mancava di una funzione che ti dicesse quanto potresti dover pagare per il pedaggio. Google ha risolto questa omissione con l’annuncio di una nuova funzione Mappe che visualizzerà le tariffe di pedaggio previste prima di iniziare a viaggiare ed è attualmente accessibile in alcuni paesi selezionati.

Google Maps ora mostra i prezzi dei pedaggi su molti dei migliori telefoni Android e iPhone, secondo il gigante della ricerca. Il servizio è ora disponibile per quasi 2.000 strade a pedaggio negli Stati Uniti, India, Giappone e Indonesia. Google afferma che sarà presto disponibile in altri paesi.

Google Maps, la funzione arriverà anche in altri paesi

Ciò implica che se utilizzi Maps per viaggiare in una di queste nazioni, ora dovresti ricevere stime dei prezzi dei pedaggi prima di iniziare a guidare. È una funzione utile che ti aiuterà a pianificare il tuo viaggio in anticipo ed evitare le strade a pedaggio.

‘Grazie alle informazioni affidabili delle autorità locali di pedaggio, vedrai l’addebito del pedaggio previsto per la tua posizione prima di iniziare a viaggiare’, ha scritto Google in un post sul sito Web di supporto di Maps. Puoi anche specificare se visualizzare i pedaggi con o senza abbonamento, poiché le tariffe variano in base alla nazione e al tipo di pagamento.

Le strade a pedaggio verranno visualizzate per impostazione predefinita in Mappe, con la possibilità di disabilitarle nelle opzioni. Tuttavia, se vuoi visitare strade a pedaggio mentre guidi, possibilmente per abbreviare il tuo viaggio, sapere quanto dovrai pagare potrebbe renderlo molto meno spiacevole.