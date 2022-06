Non è passato molto tempo dal lancio di Diablo Immortal e, se sei un fan del gioco o della serie, sembra che Samsung abbia annunciato una versione in edizione speciale del Galaxy S22 Ultra in Corea del Sud in collaborazione con Spigen e LG U+ (un operatore locale in Corea del Sud).

I clienti dovranno guardare i live streaming di LG U+, che si svolgeranno ogni sera dal 10 al 16 giugno. Durante le dirette, gli utenti avranno l’opportunità di vincere un biglietto che consentirà loro di acquistare il telefono,trasformandolo di fatto in una forma di lotteria. Affinché i clienti possano mettere le mani sul telefono, dovranno sintonizzarsi sui live streaming.

Diablo Immortal, la versione Galaxy S22 Ultra disponibile solo in 100 copie

Ci saranno un totale di soli 100 biglietti disponibili, ma il pacchetto premio completo ha un valore di circa 1.300 dollari ed è in palio per chiunque abbia la fortuna di vincere. Saranno inclusi il pass battaglia per il gioco, un tappetino per mouse in pelle che mostra una mappa dell’universo di gioco, una stampa lenticolare e diversi accessori di Spigen come una custodia paraurti, un pad di ricarica wireless e una presa a scomparsa.

Il telefono, ovviamente, sarà una delle cose che vengono fornite e sarà confezionato in una scatola di legno unica che ha una copertura che scivola via. Sebbene non sia il pacchetto più conveniente che abbiamo visto, questa è la tua opportunità di acquisire qualcosa che è disponibile solo in un numero molto limitato di copie. Al momento, sembra che solo le persone che vivono in Corea del Sud possano partecipare alla lotteria, tuttavia non siamo sicuri se ci siano intenzioni di organizzare tali lotterie in altri mercati in futuro.