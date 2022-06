Euronics riesce a fare sentire la propria voce in un mercato sempre più complesso e difficile, lanciando una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi assolutamente alla portata di tutti, con prodotti economici e pronti per garantire un risparmio superiore alle aspettative.

Le differenze rispetto a quanto attualmente offrono i grandi del settore, come Unieuro e MediaWorld, sono più che altro legate alla disponibilità sul territorio. Dovete ricordare, infatti, che i prodotti sono acquistabili solo ed esclusivamente in negozio, con importantissime riduzioni in merito al socio di appartenenza. Prestate quindi attenzione alla location esatta su cui fare affidamento, per non restare delusi dalle eventuali disponibilità.

Euronics: quali sono gli sconti che tutti vogliono

Gli sconti del volantino Euronics rendono felici tantissimi utenti interessati all’acquisto di smartphone e di prodotti di tecnologia generale; all’interno dell’attuale volantino, che ricordiamo essere limitato a negozi specifici, si possono trovare buoni sconti applicati sui prodotti Apple. Più precisamente sono acquistabili Apple MacBook Air, da 13 pollici, al prezzo di 899 euro, passando anche per Apple iPhone 12, disponibile alla modica cifra di 699 euro.

Coloro che invece vorranno puntare direttamente verso il mondo Android, potranno decidere di acquistare uno a scelta tra Galaxy Z Flip3, il foldable più richiesto e desiderato degli ultimi anni, a 699 euro, senza dimenticarsi dell’incredibile Galaxy S21 FE da 499 euro, oppure anche del Galaxy S20 FE, il cui prezzo finale non supera i 399 euro.

Tutti gli sconti del volantino sono reperibili direttamente a questo link.