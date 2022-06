Alla presentazione Xbox che ha avuto luogo ieri, il co-fondatore di Riot Games Marc Merrill ha affermato che l’azienda renderà i suoi giochi disponibili agli utenti del servizio Xbox Game Pass, aggiungendo che questo includerà tutti i campioni e altri vantaggi.

Sulla versione PC di League of Legends, gli abbonati avranno accesso a tutti i 160 campioni giocabili dall’inizio, nonché ai futuri campioni rilasciati il ​​giorno in cui verranno rilasciati. Gli stessi utenti avranno accesso a tutti gli 80 campioni quando giocano a League of Legends: Wild Rift sui loro dispositivi mobile. Inoltre, proprio come con League of Legends su PC, avranno accesso a tutti i nuovi campioni che Riot lancia il primo giorno in cui saranno resi disponibili.

I giocatori che sono abbonati al servizio Game Pass e giocano a Valorant riceveranno tutti i 18 agenti e saranno tra i primi giocatori a poter utilizzare eventuali nuovi agenti che verranno rilasciati in futuro. Gli abbonati al gioco di carte collezionabili Legends of Runeterra non dovranno pagare nulla di più per ottenere il Foundations Set, che contiene il set iniziale di carte giocabili del gioco. Ultimo ma non meno importante, se hai un abbonamento a Game Pass, sarai in grado di sbloccare una selezione a rotazione di avatar Tier One Little Legend per Teamfight Tactics sia sul tuo computer desktop che sul tuo dispositivo mobile.

I giocatori non solo riceveranno bonus esclusivi per il loro gioco, ma acquisiranno anche più esperienza in una selezione di giochi. Poiché Merrill ha scritto nell’annuncio della società che ‘condividerà di più sulla partnership e su come i membri possono accedere ai contenuti del Game Pass’ nei prossimi mesi, sembra che Riot abbia in serbo di più anche per i giocatori Xbox. Merrill ha scritto che la società ‘condividerà di più sulla partnership e su come i membri possono accedere ai contenuti di Game Pass’.