‘Maneater‘ è l’ultimo gioco della serie di capolavori di quattro settimane rilasciate da Epic. Inizi come un cucciolo di squalo in questo gioco e il tuo obiettivo è sopravvivere in un pianeta mentre mangi altri animali verso la cima della catena alimentare.

Diventa uno squalo e sperimenta la potenza suprema del più grande predatore dell’oceano! Maneater è un gioco di ruolo d’azione open-world per giocatore singolo (shark RPG) in cui giochi nei panni dello squalo. Esplora l’ambiente aperto in continua evoluzione e combatti contro avversari che vanno dagli umani alle creature selvagge. Puoi crescere ed espanderti ben oltre i limiti della natura se trovi le risorse corrette e puoi diventare un enorme squalo, un famoso predatore.

Epic Games rilascia un gioco gratuito a settimana

Questo gioco supporta il cinese semplificato e la GTX 970 è la configurazione grafica consigliata. Un nuovo aggiornamento dall’handle ufficiale di WeChat di Epic rivela alcune modifiche nella valutazione del gioco di Epic. Il sistema di punteggio del gioco Epic, secondo l’articolo, ha iniziato un test pilota. Quando una persona gioca a un gioco per più di 2 ore, può avere l’opportunità di valutare il gioco. Epic visualizzerà le recensioni degli utenti sulla pagina del prodotto dopo che una certa quantità di esse è stata raccolta.

Secondo diversi giocatori, questa funzione è ora ufficialmente disponibile. Dopo aver terminato il gioco, la piattaforma Epic visualizzerà una finestra che chiede ai giocatori di valutarlo. A differenza di Steam, Epic ha un sistema di valutazione a 5 stelle.

I risultati della ‘Epic Player Evaluation’ sono ora disponibili sul sito Web del gioco, che rifletterà la valutazione dei ‘giocatori dell’ecosistema di Epic Games’. Questo meccanismo di punteggio è ancora molto semplice; i giocatori possono semplicemente votare piuttosto che pubblicare commenti.