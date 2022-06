INMOTION S1 è un monopattino elettrico davvero massiccio e grande per quelle che sono le sue dimensioni. Risulta uno dei più stabili in commercio ma soprattutto uno dei più costosi, il tutto giustificato dalle sue grandi capacità

Il monopattino in questione ha tanti PRO, uno tra tutti il motore da 500W, uno dei più potenti in assoluto ma con velocità limitata a 25 Km/h come da norma vigente. E’ possibile modificarlo sullo sterrato in aree private fino a 30 Km/h. Ci ha davvero sorpreso in tutte le condizioni, soprattutto sulle salite.

In più INMOTION S1 ha anche indicatori di svolta integrati, con LED laterali che si illuminano quando il monopattino gira verso destra o verso sinistra. Il tutto in maniera automatica grazie al giroscopio presente all’interno.

Il display è molto minimale con indicatore per batteria e velocità. Presenti due modalità, la D e la Sport. Presenti anche due fari LED con lampadine da 1,25W che favoriscono una gran visibilità soprattutto di sera. Questo non inficia sull’autonomia, visto che è di 80 km con una carica grazie alla batteria da 675 Wh. Presente il doppio spinotto per la ricarica: con un solo spinotto, bisognerà attendere 7 ore e mezzo da 0 a 100, mentre con la doppia presa basteranno 3 ore e mezza.

Le gomme sono tubeless e quindi davvero difficili da forare, mentre i freni sono di livello essendo il freno anteriore a tamburo e quello posteriore in grado di recuperare energia in frenata. Il monopattino è a trazione posteriore e presenta due ammortizzatori, sia davanti che dietro. Davvero ottimo la guidabilità con il raggio di sterzata molto soddisfacente, anche se aumentando la velocità è più difficile gestire il mononpattino, il tutto dovuto al doppio ammortizzatore che rende meno stabile il manubrio.

INMOTION S1 è un monopattino indicato soprattutto per le lunghe percorrenze vista l’autonomia e le dimensioni, oltre ai suoi 24 Kg.

In conclusioni il monopattino ci è piaciuto davvero tanto nonostante il prezzo da 899 euro giustificato dalle sue grandi qualità.