Iliad rilancia su TIM e Vodafone: 2 offerte ma arriva una super multa

Iliad in questo momento è forse il provider da battere, siccome le sue offerte stanno riuscendo ad accaparrarsi sempre più utenti pian piano. I numeri sono dalla parte del gestore, il quale non tratta più solo offerte di tipo mobile ma anche di tipo fisso dopo aver lanciato la fibra durante gli scorsi mesi e non senza vicissitudini di contorno.

Ricordiamo infatti che il gestore rapidamente è arrivato a contornarsi di una cornice di pubblico davvero molto ampia, la quale oggi tocca i 9 milioni in Italia. Tali numeri non sono dunque da tralasciare se si vuole valutare quanto sia cresciuta questa realtà in così poco tempo. Il merito è della grande quantità dei contenuti ma soprattutto dei prezzi, i quali restano fedelmente gli stessi senza mai cambiare proprio come promesso da Iliad. Inoltre ricordiamo anche che la qualità non è un punto dolente di questo gestore, il quale contrariamente a quanto in molti si aspettavano, sta riuscendo ad ottenere grandi risultati anche dal punto di vista della rete.

Iliad: esistono delle offerte strepitose sia sul piano fisso che sul piano mobile e per pochi euro

La promozione in fibra ottica di Iliad in questo momento costa solo 15,99 € se siete già clienti Iliad sullo smartphone o in caso contrario 23,99 €. Partendo da questo assunto, possiamo sicuramente parlare di una promozione completa grazie ai suoi 5 gigabit e tutto senza limiti.

La promo mobile invece include il 5G con 120 giga per la navigazione e tutto senza limiti tre minuti ed SMS. Il prezzo mensile bloccato per sempre è di 9,99 € al mese.