La ricerca di approvazione non è solo relegata ai forum, infatti sembra che nel 2022 qualcosa sia cambiato.

TikTok ha 44,5 miliardi di video etichettati con il termine “glow-up“, con ragazze di appena 13 anni che pubblicano clip di se stesse mentre chiedono come essere più belle.

Mentre “glow-up” una volta era definito in modo affascinante su Urban Dictionary come “quando qualcuno che era brutto ora è carino“, sembra che l’idea di avere una trasformazione si sia evoluta e abbia assunto un significato molto più insidioso e di più ampia portata.

Quindi, quando l’interesse per l’auto-miglioramento si trasforma in un’ossessione patologica, si arriva al punto in cui il nostro intero sistema di credenze dipende dal nostro aspetto (o dalla nostra vita nel suo insieme).

I Glow-up sono diventati tossici per la società?

Narissa, che in precedenza soffriva di un disturbo alimentare da adolescente, ha scoperto che si stava rapidamente spingendo verso estremi malsani. “Mi sentivo in colpa quando mangiavo”, dice, riconoscendo di aver iniziato a contare le calorie per “tenere il passo” con gli influencer del fitness, alcuni dei quali hanno condiviso anche video “di ispirazione”.

“Volevo essere magra ma anche sembrare che stessi vivendo la stessa esperienza di tutti gli altri sui social media”.

“Abbuffarsi ed epurarsi sono diventati una facile via d’uscita. È così che si è sviluppata la mia bulimia nel primo blocco: volevo essere magra ma anche sembrare che stessi vivendo la stessa esperienza di tutti gli altri sui social media“, dice. “Dovevo fare tutte queste torte e prelibatezze, ma anche avere la pancia piatta e allenarmi per ore ogni giorno. Mi stavo attenendo a uno standard impossibile”.

Dopo che un’amica si trasferì con lei, Narissa non riuscì più a nascondere le sue abitudini e si rese conto che aveva bisogno di cercare un aiuto professionale.

Quando alla fine è potuta tornare dalla sua famiglia in Malesia, ha ricevuto cure e ora ha curato il suo feed di Instagram per assicurarsi che non veda più contenuti potenzialmente tossici per lei. Ma molti altri si ritrovano ancora coinvolti in questo ciclo senza fine.

La morale è che internet è un posto pieno di possibilità, ma bisogna saperlo usare nel modo giusto.