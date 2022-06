La sfida in questo senso è quella di garantire che le emissioni di carbonio siano pari a zero non solo nell’ultimo miglio, ma durante tutto il percorso di produzione dell’elettricità. Nonostante le auto elettriche siano ecologiche, bisogna considerare anche tutta la filiera per la produzione di elettricità. Se si riuscisse a rendere green anche questa fase, le emissioni di carbonio sarebbero in assoluto pari a zero.

Partendo da questa considerazione, Audi e il Gruppo Volkswagen si stanno impegnando attivamente a sostenere l’energia rinnovabile. Un esempio è il parco eolico nella regione tedesca del Meclemburgo-Pomerania.

Ulteriori interventi di de-carbonizzazione sono stati intrapresi anche nell’intera supply chain per massimizzare l’efficienza. Le vetture sono realizzate con oltre 27 componenti provenienti da materiali riciclati. Inoltre, come confermato dalla stessa Audi, la produzione negli stabilimenti è sostenuta da elettricità al 100% proveniente da fonti rinnovabili.