Audi ha deciso come sempre di fare le cose in grande e ha portato alla Milano Design Week e per la prima volta in Italia la sua A6 Avant e-tron concept. Nell’Audi House of Progress i fortunati hanno potuto ammirare da vicino quest’auto elettrica insieme alla gransphere concept, le quali vanno ad anticipare come saranno i futuri veicoli elettrici del costruttore tedesco, su cui punta davvero tanto.

Infatti, come abbiamo già scritto in articoli precedenti, per Audi le auto a batteria sono particolarmente importanti. Proprio per questo motivo, la Casa automobilistica tedesca ha intenzione di lanciare solamente auto elettriche dal 2026. Andiamo a vedere di seguito alcuni dettagli tecnici emersi di recente riguardo la nuova A6 Avant e-tron concept.

Audi, ecco la nuova A6 e-tron con dei dettagli tecnici interessanti

Svelata nel mese di marzo 2022, la nuova Audi A6 Avant e-tron concept presentata alla Milano Design Week è la declinazione con carrozzeria Avant della berlina elettrica A6 e-tron. Il costruttore l’aveva portata al debutto come concept anche al Salone dell’auto a Shanghai nel 2021, riscuotendo un ottimo successo.

L’auto si basa sulla piattaforma PPE, la quale è stata sviluppata collaborando insieme a Porsche. Audi A6 Avant e-tron concept può fare affidamento su un powertrain con ben due motori elettrici, rendendo in questo modo la trazione integrale.

A disposizione dell’auto elettrica ci sono in tutto 476 CV (350 kW) con 800 Nm di coppia massima. Il powertrain, inoltre, trova la sua alimentazione in una batteria da 100 kW, che riesce a mantenere un’autonomia di lunga durata fino a 700 km.