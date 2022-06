Nonostante manchino ancora diversi mesi all’arrivo ufficiale dei nuovi top di gamma di casa Samsung, in queste ore sono spuntati alcuni primi dettagli interessanti. In particolare, sono stati pubblicati in rete i primi teaser del prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra, tra video e immagini renders.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco come potrebbe essere il design secondo i rumors

Nel corso delle ultime ore il designer Parvez Khan, noto anche come Technizo Concept, ha realizzato e pubblicato in rete un primo video e le prime immagini renders del prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra.

Questi ultimi sono stati realizzati prendendo spunto da tutti i rumors e le indiscrezioni emersi fino ad ora. Nello specifico, possiamo notare come il design del nuovo top di gamma non dovrebbe essere stravolto. La parte frontale, ad esempio, è occupata da un display molto ampio e curvo ai lati, con un look decisamente premium. Oltre a questo, è possibile notare ancora la presenza di un foro centrale dove sarà alloggiata la fotocamera per i selfie.

A quanto è emerso, infatti, sembra che Samsung non sia ancora pronto a far debuttare la selfie camera integrata nel display sul suo prossimo top di gamma. Rispetto al precedente modello, rimane comunque il supporto alla S-Pen. Una delle novità di rilievo, però, risiederà nel comparto fotografico.

La backcover posteriore ospita infatti quattro fotocamere poste con un look decisamente diverso rispetto al Galaxy S22 Ultra. In aggiunta, il colosso sudcoreano potrebbe introdurre per la prima volta un sensore fotografico esagerato da addirittura 200 MP.