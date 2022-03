Il Samsung Galaxy S22 Ultra è tra i migliori dispositivi Android in circolazione. Vanta un design elegante, un ottimo rapporto schermo-corpo e un hardware incredibile. Per proteggere lo schermo da graffi e cadute, avrai bisogno di una protezione efficace che si adatti alla leggera curvatura del display.

Il vetro temperato è il materiale più in voga, ma non sempre funziona con gli schermi curvi. Per questo molti produttori puntano ai materiali flessibili come il TPU per il Samsung S22 Ultra. Un’altra considerazione importante è il lettore per le impronte digitali in-display. Per assicurarsi che funzioni a lungo termine, una protezione per lo schermo non dovrebbe ostacolarne l’utilizzo. I migliori in questi casi sono quelli che utilizzano la polimerizzazione per i raggi UV, ma ci sono anche alcune opzioni efficaci che utilizzano materiali tradizionali. Dopo questa breve premessa, di seguito alcune delle opzioni più ottimali.

1. Whitestone Dome Glass per Samsung Galaxy S22 Ultra

Una delle poche protezioni per lo schermo interamente in vetro consigliate per l’S22 Ultra a causa, in parte, della reputazione del suo produttore. Utilizza una tecnologia avanzata chiamata sistema di dispersione del liquido che promette di aderire fin da subito senza bolle. Dotato di adesivo per i raggi UV è perfettamente compatibile con il lettore di impronte digitali in-display. Tuttavia, non è una scelta economica.

2. ArmorSuit MilitaryShield

Non solo ArmorSuit MilitaryShield ha un ottimo prezzo, è anche una delle più durature perché il suo materiale flessibile non si rompe come il vetro. È superiore al vetro per chi non usa cover, poiché c’è una possibilità estremamente bassa che inizi a staccarsi con l’uso regolare. Nell’improbabile eventualità che si graffi, è formulato per far scomparire i segni superficiali e quindi ripararsi nel tempo. Resiste fortemente all’ingiallimento. L’unico vero inconveniente è che non ha la stessa sensazione premium di una protezione per lo schermo in vetro temperato di fascia alta.

3. AACL Glass per Samsung Galaxy S22 Ultra

La protezione per lo schermo in vetro temperato AACL è un ottimo esempio di un modello in vetro che non costa una fortuna. Oltre alla sua elevata resistenza e durezza, include un telaio di allineamento per un posizionamento perfetto e un tappetino antiscivolo per garantire che nulla si muova durante il processo. Con 0,25 mm, è molto sottile. Ci sono un paio di problemi, tuttavia, il principale è la mancanza di un ritaglio a goccia sulla fotocamera frontale. Ciò può ridurre la qualità della fotocamera frontale. Un altro problema minore è che c’è un cerchio leggermente visibile sopra il lettore delle impronte digitali. Non ha un impatto negativo sulle prestazioni ma potrebbe infastidire alcuni utenti.

4. Zagg InvisibleShield Fusion Defense

Anche se la Zagg InvisibleShield Fusion Defense non è fatta di vetro, sembra di vetro. E anche se è solido e liscio come il vetro, è abbastanza flessibile. C’è molto da apprezzare in questa particolare pellicola protettiva per lo schermo: promette di funzionare perfettamente con lo swiping, i gesti e l’immissione delle impronte digitali. Tuttavia, è notevolmente costoso e un po’ troppo spesso.

5. Otterbox Alpha Flex per Samsung Galaxy S22 Ultra

Quasi tutto se fatto Otterbox ottiene voti alti e la protezione per lo schermo Alpha Flex non fa eccezione. È sottile, in TPU, offre una protezione impressionante da cadute e graffi e mantiene un’ottima risposta al tocco del dispositivo. Una nuova caratteristica che spicca è il filtro per la luce blu integrato, che può aiutare a ridurre l’affaticamento degli occhi, soprattutto di notte.

6. Proteggi schermo in vetro temperato curvo AmFilm 3D

La maggior parte dei tradizionali proteggi schermo per Galaxy S22 Ultra non sono compatibili con lo scanner delle impronte digitali o hanno un antiestetico cerchio posizionato sul lettore. Il kit di amFilm potrebbe non essere così premium ma fa un ottimo lavoro nel proteggere il dispositivo.