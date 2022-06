La serie Redmi Note 11 è in circolazione solo da un paio di mesi, ma l’azienda ha già introdotto una serie di nuovi modelli nella sua selezione di prodotti. Le aggiunte più recenti alla serie sono Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro+. Questi due smartphone dovrebbero debuttare in India, molto probabilmente con il marchio POCO. Un noto leaker di nome DigitalChatStation ha appena fornito informazioni precise in merito alla data di debutto del modello base dello smartphone Redmi Note 12. Il Redmi Note 11 fungerà da base per il nuovo telefono, ma verrà modificato in alcuni modi chiave.

Il Redmi Note 12 includerà tre fotocamere da 50 megapixel montate sul retro, un foro praticato al centro del display per la fotocamera frontale e un modulo fotocamera simile nel design a quello trovato nel modello precedente. Si prevede che il Redmi Note 12 sarà lanciato nella seconda metà dell’anno 2022. Il lancio del telefono avverrà molto probabilmente prima in Cina, quindi si diffonderà in altri paesi del mondo, inclusa l’India.

Redmi Note 12 includerà diverse migliorie

Inoltre, il Redmi Note 12 dovrebbe includere un sensore della fotocamera principale con una risoluzione di 50 megapixel, eventualmente accompagnato da un sensore ultra grandangolare e un’unità macro. Avrà una torcia orizzontale, un display piatto che non ha curve e un ritaglio perforato al centro del dispositivo.

Il Redmi Note 11 è dotato di una varietà di funzioni, alcune delle quali includono un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una gamma di colori DCI-P3, modalità luce solare, modalità lettura, Corning Gorilla Glass 5 e un fotocamera perforata. La CPU Qualcomm Snapdragon 680 sarà disponibile insieme all’unità di elaborazione grafica (GPU) Adreno 610 per alimentare lo smartphone. Viene fornito con un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato, entrambi espandibili con una scheda microSD.