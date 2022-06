Lo smartphone Realme GT Neo 3 sarà presto disponibile in Malesia. Questo sarà il secondo telefono Realme ad essere reso disponibile nel paese. Realme non scende a compromessi nei suoi sforzi per dominare il mercato degli smartphone. Di conseguenza, quest’anno la società è stata attiva nel paese. Realme Malaysia ha ora rivelato la data di uscita dello smartphone GT Neo 3.

Il Realme GT Neo 3 sarà disponibile in Malesia il 15 giugno, secondo il sito ufficiale di Realme. Per riassumere, il GT Neo 3 è stato rilasciato in Cina il 22 marzo di quest’anno. Quindi sappiamo già cosa ha da offrire il telefono in termini di specifiche. Il telefono ha una miriade di funzioni sorprendenti ed inoltre ha ottime caratteristiche.

Realme GT Neo 3 sta per arrivare in Malesia

Ad esempio, ha un potente chipset MediaTek Dimensity 8100 sotto il cofano. Il telefono ha anche un enorme display AMOLED da 6,7 ​​pollici. Questo schermo ha una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il telefono include anche fino a 12 GB di RAM. In particolare, il telefono è disponibile in due versioni. Puoi scegliere un modello di ricarica da 80 W o acquistare un’opzione di ricarica da 150 W. Tuttavia, non è noto se Realme lancerà queste versioni anche in Malesia.

Il modello di ricarica più veloce ha una batteria più piccola con una capacità di 4.500 mAh. Il modello a ricarica lenta, invece, ha una batteria più grande da 5.000 mAh. Il Realme GT Neo 3 ora ha un potente sistema di fotocamera posteriore e sul retro è presente un sensore principale da 50 MP con OIS. Inoltre, ha una fotocamera ultrawide da 8 MP. Nel modulo della fotocamera posteriore è inclusa anche una fotocamera macro da 2 MP, una fotocamera frontale da 16 MP selfie e videochiamate. Inoltre, il telefono è alimentato da Android 12 con Realme UI 3.0 in cima.