Nel corso delle prossime settimane vedremo debuttare in veste ufficiale un nuovo smartphone a marchio Poco. Si tratterà del prossimo Poco F4 5G e, come ormai da tradizione di Xiaomi, sarà una versione re-branded di un altro device a marchio Redmi, ovvero il Redmi K40S. Ora possiamo ammirare il nuovo device grazie ad alcune immagini dal vivo.

Poco F4 5G: il re-branded di Redmi K40S si mostra in alcune immagini dal vivo

A cambiare, però, sembra che sarà il comparto fotografico. Dalle immagini emerse in rete, infatti, possiamo notare sul modulo fotografico la dicitura 64 MP OIS. Questo significa che Poco F4 5G potrà vantare la presenza di un sensore fotografico principale con stabilizzazione ottica dell’immagine. Il Redmi K40S, dal canto suo, poteva contare su un sensore fotografico principale da 48 MP.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, sappiamo che il nuovi device a marchio Poco sarà alimentato dal soc Snapdragon 870 con tagli di memoria da 6 GB a 12 GB di RAM e da 128 a 256 GB di storage interno. Sul fronte ci sarà poi un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.67 pollici di diagonale in FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.