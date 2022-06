Uno smartphone molto atteso dopo il successo del predecessore, ora il Samsung Galaxy S21FE è proposto a un prezzo allettante di €459.

Samsung Galaxy S21FE: Un top di gamma a un piccolo prezzo

Dopo il successo che Samsung ha ottenuto il precedente anno con il Galaxy s20Fe, quest’anno è la volta del suo successore s21Fe.

Uno smartphone completo, ben riuscito su tutti i punti di vista, che ora proposto a l’incredibile prezzo di €459 può diventare un best buy.

Il venditore eBay è Neophoniastore con 535 vendite solo nell’ultimo mese e un feedback positivo del 99,6%, per cui trattasi di un seller certamente affidabile.

Samsung Galaxy S21FE è il remake del classico s21 standard, ma migliorato su diversi aspetti.

Il display guadagna un po’ di diagonale sul Fan Edition passando da 6.2 a 6.4 pollici, mantenendo sempre la tecnologia Amoled Dynamic 2x con una risoluzione FHD+ e un frequenza di aggiornamento a 120 Hertz.

Sotto il display troviamo il sensore di impronte digitali, che seppur valido perde punti a confronto di s21 standard in quanto utilizza la tecnologia ottica a discapito della più precisa a ultrasuoni.

La differenza sostanziale arriva con la CPU che da Exynos di casa Samsung passa a Qualcomm con lo Snapdragon 888, modello di punta del 2021.

La RAM è di 6 GB più che sufficiente per far girare lo smartphone in maniera sempre fluida anche nelle sessioni più impegnative, accompagnato da 128Gb di archiviazione.

Il comparto fotocamere è composto da tre obbiettivi, con il sensore principale da 12 MPX affiancato da altri due da 8 e 12, con un zoom ottico che può arrivare a 3x.

La batteria da 4500 mAh consente di arrivare a fine giornata senza particolari problemi, grazie a una gestione ben bilanciata delle risorse merito della CPU Snapdragon.