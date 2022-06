Google potrebbe presentare un tablet appartenente alla famiglia Pixel nel 2023. Il device si affiancherà agli smartphone ma avrà anche un compito molto importante, creare un ponte di congiunzione tra la mobilità e la smart home.

Infatti, il “Pixel Tablet” di Google avrà molte funzionalità dedicate alla domotica, tanto da risultare quasi come un Nest Hub portatile. Nonostante si tratti solo di indiscrezioni, la strada tracciata da BigG sembra sempre più definita.

Nelle scorse settimane era emersa la possibilità che la nuova generazione di Nest Hub si sarebbe differenziata dalla precedente in maniera netta. Piuttosto che avere un device fisso, l’azienda di Mountain View stava valutando la possibilità di uno schermo removibile per la gestione della domotica da collegare ad una dock in caso di necessità.

Google sta sviluppando un tablet Pixel molto versatile, che potrà essere usato in mobilità o anche come Nest Hub

Queste indiscrezioni sembrano confermate dagli ultimi report che però ribaltano completamente il concetto di base. Piuttosto di un Nest Hub in versione tablet, gli insider sono più propensi a parlare di un tablet Pixel con funzionalità da Nest Hub.

A supportare questa teoria ci sono anche numerosi riferimenti nel codice Android per un nuovo device chiamato “Google Dock”. Questo dispositivo sarà la base di ricarica per il tablet Pixel che fungerà anche da amplificatore per la musica e abiliterà l’Always-On Display per comandare l’Assistente vocale come un classico Nest Hub.

Dal punto di vista del design, sembra che a Mountain View vogliano mantenere il form factor classico con le cornici spesse. Il motivo è quello di creare continuità tra i prodotti e non renderli troppo differenti tra loro.

Il tablet sarà basato su Android, quindi con il completo accesso a tutte le app complete. Il vantaggio rispetto a Nest Hub è evidente sotto questo punto di vista. Inoltre, il display sarà più grande e quindi permetterà una migliore fruizione dei contenuti multimediali.

Purtroppo, al momento non sono disponibili molte informazioni sul Pixel Tablet se non che il debutto è atteso per il 2023. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente emergeranno nel corso dei prossimi mesi.