Il mondo di GTA Online è in continua evoluzione. Il team di Rockstar Games lavora giornalmente per introdurre novità sul titolo e garantire agli utenti un gameplay sempre vario e divertente.

Sin dal momento del lancio della piattaforma multiplayer, gli sviluppatori hanno rilasciato costantemente vari aggiornamenti per introdurre nuove missioni, veicoli inediti e business da acquistare e sviluppare.

Oltre agli aggiornamenti settimanali, di solito su GTA Online arrivano anche due grandi DLC all’anno. Il primo è previsto per l’estate mentre il secondo a ridosso delle festività natalizie. Ecco quindi che i tempi sono maturi per il rilascio della nuova espansione del titolo.

