Nel 2022, il franchise di giochi di ruolo Kingdom Hearts festeggerà il suo 20° anniversario. In onore dell’evento, il produttore di elettronica giapponese Sony ha introdotto due nuove varianti in edizione limitata dei suoi auricolari di punta TWS e del suo Walkman. Il primo modello è noto come Sony WF-1000XM4 e il secondo è noto come Walkman NW-A105.

Il nero è il colore dei dispositivi Sony WF-1000XM4 e Walkman NW-A105 Kingdom Hearts 20th Anniversary in edizione limitata. Gli auricolari forniti con l’auricolare TWS hanno una superficie circolare che celebra il 20° anniversario dell’azienda e incorpora elementi di design ispirati al videogioco Kingdom Hearts.

Sony WF-1000XM4 e Walkman NW-A105 arrivano in edizione limitata

Inoltre, la custodia del WF-1000XM4 contiene immagini che assomigliano a una scacchiera. Gli auricolari TWS sono dotati di una serie di funzioni all’avanguardia, come la tecnologia di cancellazione del rumore, un sensore di conduzione ossea, codec LDAC, DSEE Extreme, preciso rilevamento del parlato e una funzione talk to chat.

Sul pannello posteriore del Sony Walkman NW-A105 è presente un design che sembra una scacchiera, nonché un logo che commemora il 20° anniversario del prodotto. Una skin dell’interfaccia utente a tema Kingdom Hearts può essere applicata al lettore multimediale per dispositivi Android.

Inoltre, i consumatori interessati e che acquistano uno dei due dispositivi audio avranno accesso a una versione di alta qualità della musica a tema “Hikari” di Kingdom Hearts. I prodotti che celebrano il 20° anniversario del franchise saranno senza dubbio ben accolti dai fan di Kingdom Hearts. Il Sony Walkman NW-A105, che ha una capacità di archiviazione di 16 GB, costa 36.000 yen (circa 280 euro), mentre il Sony WF-1000XM4 può essere acquistato per 34.000 yen (circa 260 euro).