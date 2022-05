Gli assetti di tutti gli utenti che hanno un profilo attivo su WhatsApp sono in costante cambiamento. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea mettono a disposizione del loro pubblico una serie di importanti novità, con aggiornamenti che si alternano in maniera costante nel tempo.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

Dopo le novità per invio delle foto, reaction e note vocali, una novità ulteriore di WhatsApp riguarda le videochiamate. Per adeguarsi agli altri servizi di messaggistica, anche WhatsApp ha deciso di trasformare le sue comunicazioni tra voce e video.

La novità più consistente sotto questo punto di vista per gli utenti di WhatsApp è l’estensione del numero massimo degli utenti per la partecipazione ad una conversazione. Alle videochiamate potranno ora partecipare sino a 32 persone.

E’ bene sottolineare come, attraverso questo piccolo ma sostanziale cambiamento, WhatsApp voglia seguire la scia di altre piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Anche per gli sviluppatori della chat più popolare al mondo, infatti, le videochiamate rappresentano oggi uno strumento determinante per coordinare le riunioni virtuali, anche a scopo professionali, per lo smart working e didattica a distanza.

Questa novità delle videochiamate allargate è in roll out nel giro di qualche settimane. Il cambiamento, come sottolineato dalle recenti versioni del servizio, riguarda sia gli utenti con uno smartphone Android sia gli utenti con un iPhone.

In seguito a tale upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.