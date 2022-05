Xiaomi dovrebbe presentare ufficialmente la Smart Band 7 NFC, l’ultima edizione della sua Smart Band abilitata per NFC. Quando si tratta di specifiche, un’immagine trapelata della confezione del dispositivo indossabile aiuta a colmare le lacune. Ad esempio, sappiamo dall’immagine del pacchetto che Smart Band 7 avrà una batteria da 180 mAh. Si tratta di un aumento del 44 percento della capacità della batteria rispetto al modello precedente.

Secondo l’immagine della confezione trapelata, la Xiaomi Smart Band 7 includerà un display AMOLED più grande del 3,85% rispetto a quello dell’anno scorso, oltre 100 modalità sportive ed un monitor Sp02 che misura i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue per assicurarsi di avere abbastanza ossigeno nel sangue.

Xiaomi Smart Band 7 includerà NFC e diverse funzioni

Il wearable avrà una resistenza all’acqua di 50 metri, monitoraggio professionale del sonno, l’assistente vocale AI Xiao ed una batteria multifunzione NFC da 180 mAh. Purtroppo, alcune specifiche Smart Band 7 ipotizzate, come il supporto per più di 100 quadranti e GPS, non sono mostrate sulla confezione.

Come affermato in precedenza, la Smart Band è uno dei pochi prodotti Xiaomi disponibili negli Stati Uniti e spesso è dietro l’Apple Watch in termini di spedizioni globali di dispositivi indossabili entro un determinato trimestre. Nel quarto trimestre del 2021, ad esempio, Apple ha spedito circa 60 milioni di unità Apple Watch, con Xiaomi in seconda posizione. Durante il terzo trimestre, quest’ultima società ha spedito 14,6 milioni di device Smart Band 6.

Lo schermo NFC Smart Band 7 sarà più complicato quest’anno rispetto allo Smart Band 6. Una complicazione è qualsiasi caratteristica di un quadrante che fa qualcosa di diverso dall’indicare l’ora. Si dice che Smart Band 7 includa app per il controllo del meteo, della sveglia e della musica. Con la funzionalità NFC, il cinturino indossabile può consentire agli utenti di effettuare pagamenti mobile per negozi al dettaglio compatibili direttamente dal proprio polso.