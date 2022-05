WindTre è uno degli operatori più vantaggiosi del momento. Nonostante le ricche offerte low cost del gestore arancione, nel corso di queste settimane, molti abbonati di WindTre hanno ricevuto una serie di rimodulazioni sui costi.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

Seguendo una linea comune con quella di altri provider come TIM e Vodafone, anche il gestore arancione ha optato per una duplice modifica relativa alle sue tariffe. A differenza di altre occasioni, le modifiche in questa circostanza non riguarda i prezzi delle ricaricabili, quanto le loro condizioni. I cambi sono legati perlopiù a coloro che avevano una vecchia SIM di 3 Italia.

WindTre ha lanciato per i suoi abbonati soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet al costo di 0,99 euro per un giorno. Il ticket sarà garantito a tutti i clienti nel momento di rinnovo della propria ricaricabile, in caso di mancato credito residuo per procedere in automatico. Disponibile anche il rinnovo per una seconda giornata.

Il blocco del traffico di WindTre sarà applicato dopo tre giorni dal mancato rinnovo automatico della ricaricabile. Il credito a debito sarà recuperato dal gestore arancione alla prima ricarica utile effettuata dai clienti.

La stessa dinamica di WindTre è applicata anche per le condizioni di connessione internet. Gli utenti riceveranno un Giga extra per la connessione di rete laddove dovessero finire in anticipo la quota per la navigazione di rete. Anche in questo caso, il prezzo una tantum sarebbe di 0,99 euro con la soglia che sarà aggiunta solo in caso di necessità. Il costo sarà prelevato direttamente dal credito residuo.