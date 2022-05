I fan sono rimasti estasiati quando YouTube Music è finalmente arrivato su Wear OS, ma il software è disponibile solo per lo streaming offline, costringendo gli utenti a scaricare playlist. Questa settimana, tuttavia, le cose cambieranno grazie a un nuovo aggiornamento che consentirà finalmente il supporto per lo streaming.

Google ha dichiarato martedì in un post della community che YouTube Music su Wear OS riceverà questa settimana nuove funzionalità che renderanno l’app molto più facile da usare. Il supporto per lo streaming, ovviamente, è un significativo aggiornamento funzionale che Google e Samsung hanno anticipato all’inizio di quest’anno. Dovrebbe semplificare l’ascolto di nuova musica mentre sei in movimento, in particolare per i migliori orologi Wear OS con compatibilità LTE. Gli utenti potranno anche eseguire lo streaming tramite Wi-Fi, eliminando la necessità di Smart Download per ascoltare determinate playlist offline.

YouTube Music si aggiorna su smartwatch

Lo streaming tramite LTE o Wi-Fi, ovviamente, consumerebbe la batteria più velocemente, ma è bello avere l’opzione. Altre applicazioni, come Spotify, hanno già implementato funzionalità simili, quindi è fantastico vedere l’app di streaming musicale di Google recuperare il ritardo.

Gli orologi Wear OS ora includono un nuovo riquadro YouTube Music oltre allo streaming. È già stato visto sui dispositivi Samsung Galaxy Watch 4. Tuttavia, la notizia indica che è in corso un’ampia implementazione, quindi molto probabilmente è solo una questione di tempo. Questo nuovo riquadro consente agli utenti di accedere rapidamente ai brani riprodotti di recente e all’app stessa tramite un pulsante “Sfoglia”.

Il Galaxy Watch 4 è un eccellente smartwatch che combina il meglio di Google e Samsung in un dispositivo indossabile. Si integra perfettamente con gli smartphone Galaxy, vanta una serie di funzionalità di monitoraggio della salute e della forma fisica e supporta persino la connettività LTE per un uso illimitato.