Ci sono state voci sull’enorme portafoglio di prodotti di OnePlus per il 2022, ma era difficile credere all’inizio dell’anno che l’azienda cinese si aspettasse il debutto di almeno 80 articoli. Siamo quasi a metà anno e non è più difficile credere che OnePlus intenda rilasciare così tanti device.

OnePlus ha recentemente lanciato i suoi Nord Buds negli Stati Uniti e abbiamo appreso che un altro smartphone di fascia media, OnePlus Air Racing Edition, sarà presentato in Cina questa settimana. Come suggerisce il nome, questa è una variante di OnePlus Ace, un telefono di fascia media che ha debuttato di recente in Cina e si è fatto strada anche in India con il nome OnePlus 10R 5G.

OnePlus Air Racing Edition si prepara al debutto

OnePlus Ace Racing Edition dovrebbe avere un display LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione FHD+, oltre a una disposizione a tripla fotocamera composta da una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una da 2 megapixel fotocamera macro. Il telefono includerà anche una fotocamera frontale da 16 megapixel e una grande batteria da 5.000 mAh.

Secondo recenti rapporti, OnePlus Air Racing Edition sarebbe dotato di un SoC Dimensity 8000 (system-on-chip) e tre configurazioni di memoria: 8/128GB, 8/256GB e 12/256GB. Ovviamente, poiché sarà rilasciato in Cina, avrà l’interfaccia utente ColorOS.

Non abbiamo idea a chi sia rivolto questo telefono, ma sembra essere un telefono in edizione limitata, quindi è improbabile che venga rilasciato in altri paesi. Al momento, il device dovrebbe essere presentato questa settimana e ne sapremo molto di più dopo l’annuncio.