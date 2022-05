Eclissi lunare: se ami tale fenomeno astronomico non puoi perderti questi film

Come dicevamo negli articoli precedenti, l’eclissi lunare si è palesata nella notte tra il 15 e il 16 Maggio. In pochi però sono riusciti a vederla nella sua totale completezza, soprattutto in Italia. Sebbene sia stato quasi impossibile osservarla per intero, nulla è ancora perduto, c’è sempre una soluzione a tutto. Se siete amanti dell’astronomia non potete perdere i film che vi elencheremo qui di seguito. Certo, non sarà la stessa cosa dello spettacolo visto con i propri occhi, ma ci permetteranno comunque di sognare.

Eclissi lunare: l’elenco dei film a tema

2001 – Odissea nello spazio di Stanley Kubrick

Capolavoro assoluto frutto del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Stanley Kubrick. Nel film si vede l’allineamento di Sole, Terra e Luna accompagnato dal brano Also Sprach Zarathustra di Richard Strauss.

L’eclisse di Michelangelo Antonioni

Nulla da dire, bastano le parole di Michelangelo Antonioni: “Gelo improvviso. Silenzio diverso da tutti gli altri silenzi. Luce terrea, diversa da tutte le altre luci. E poi buio. Immobilità totale. Tutto quello che riesco a pensare è che durante l’eclisse probabilmente si fermano anche i sentimenti.”

Fantasia di Walt Disney

Pellicola del 1940, ha ottenuto il successo dopo anni dall’uscita anche grazie alla musica di Igor Stravinsky.

Wolf Creek di Greg McLean

Thriller ambientato in Australia negli anni ’90, si ispirò alla vera storia del serial killer Ivan Milat. Egli, ex-cacciatore, uccise ben sette autostoppisti.

L’Éclipse du soleil en pleine lune di George Melies

Infine vediamo un film muto uscito in sala nel 1907. I protagonisti sono Luna e Sole, due figure allegoriche, due volti che si incontrano nel cielo scuro. Per un periodo si pensò che raccontasse di una coppia omossessuale, il regista però smentì tutto.