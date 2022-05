Se chiedi a un proprietario di Pixel 6 o Pixel 6 Pro qual è stato il problema più frustrante dall’acquisto del nuovo telefono di punta di Google, è probabile che sentirai che è il sensore di impronte digitali. Il sensore di impronte digitali sotto il display di Google è una variante ottica meno costosa che a volte non riesce a registrare l’impronta digitale dell’utente.

Sebbene gli aggiornamenti software successivi abbiano notevolmente migliorato la funzionalità del lettore biometrico, c’è ancora molto spazio per miglioramenti. Si diceva che Google intendesse includere la sua funzione di riconoscimento facciale con sblocco facciale con Pixel 6 Pro, ma all’ultimo minuto ha optato contro di essa.

Google Pixel 6a arriverà molto presto

Tuttavia, si sospetta che Face Unlock possa essere aggiunto alle unità Pixel 6 Pro in occasione del prossimo rilascio di funzionalità trimestrali Pixel. In precedenza abbiamo discusso di come un sensore Sony possa consentire a Google Pixel 6 Pro di costruire una mappa di profondità del viso dell’utente, consentendogli di offrire un sistema di riconoscimento facciale sicuro nonostante sia stato aggiunto al telefono tramite un aggiornamento software.

Il vicepresidente senior per dispositivi e servizi di Google, Rick Osterloh, ha confermato ieri ad Android Central che Pixel 6a avrà un sensore diverso rispetto alla serie Pixel 6. Si spera che Google si sia reso conto che cercare di risparmiare denaro su componenti specifici potrebbe ritorcersi contro, soprattutto se è per la nuova linea telefonica premium di punta della tua azienda.

Sarebbe affascinante vedere come Google gestisce lo scanner di impronte digitali sulla serie Pixel 7, che dovrebbe arrivare in ottobre. Se lo scanner utilizzato nel Pixel 6a supera il test, Google potrebbe utilizzare quel modello per i modelli futuri. Un’altra opzione è che Google possa ridurre i suoi margini di profitto per dotare i Pixel di punta del 2022 di un sensore di impronte digitali a ultrasuoni simile a quello trovato sulla linea Samsung Galaxy S22.