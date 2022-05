Il mese scorso, Huawei ha lanciato il suo ultimo pieghevole di punta, Huawei Mate Xs 2, in Cina. In precedenza, il suo predecessore, Huawei Mate Xs, era disponibile solo nel mercato cinese. Tuttavia, l’azienda sembra puntare a rendere disponibile il nuovo dispositivo pieghevole Huawei Mate Xs 2 nel mercato mondiale, dal momento che la società ha affermato che un importante evento di lancio del prodotto si terrà il 18 maggio.

Questo evento di lancio introdurrà numerosi prodotti Huawei attesissimi nei mercati mondiali nel 2022, tra cui Huawei Mate Xs 2 pieghevole, Huawei Watch GT 3 Pro e Huawei Watch Fit 2. L’evento sarà trasmesso in live streaming sulle pagine Facebook e YouTube ufficiali di Huawei.

Huawei rilascerà i suoi device il 18 maggio

Oltre al debutto globale, Huawei avrà un lancio esclusivo in Malaysia Premier per il suo dispositivo di punta il 19 maggio 2022, momento in cui la società dovrebbe annunciare roadshow e promozioni per i suoi prodotti.

Per riassumere, Huawei Mate Xs 2 è stato rilasciato all’inizio di quest’anno in Cina come uno smartphone pieghevole premium che si piega verso l’esterno anziché verso l’interno come l’Oppo Find N e il Samsung Galaxy Z Fold 3. Quando è piegato, lo schermo è OLED da 6,5 ​​pollici e una volta aperto, cresce fino a 7,8 pollici OLED con una risoluzione di 2480 x 2200 pixel. Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e copre l’intera gamma di colori DCI-P3.

Huawei Mate Xs 2 è alimentato dal chipset Snapdragon 888 4G, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il normale Huawei Mate Xs 2 è dotato di una batteria da 4600 mAh, tuttavia l’edizione da collezione ha una batteria più grande da 4880 mAh.

Huawei Mate Xs 2 ha una potente disposizione della tripla fotocamera posteriore che include un sensore primario da 50 MP con apertura f/1.8, un obiettivo ultrawide da 13 MP con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 8 MP con apertura f/2.4, OIS, e zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è un’unità ultra grandangolare da 10,7 MP con apertura f/2,2.