WhatsApp è stato in genere lento nell’introdurre nuove funzionalità nella sua piattaforma e ha fornito un’esperienza di chat di base. Tuttavia, nell’ultimo anno circa, il servizio di proprietà di Facebook ha lanciato una serie di nuove funzionalità per milioni di utenti globali, tra cui compatibilità multi-dispositivo, media e messaggi autodistruttivi, reazioni emoji e così via.

Sebbene WhatsApp non sia ancora così ricco di funzionalità come Telegram, l’esperienza che offre attualmente è di gran lunga superiore a quella che offriva alcuni anni fa. Ora, l’azienda sta lavorando per aggiungere filtri di chat alla sua piattaforma per semplificare la gestione di tutte le discussioni.

WhatsApp introdurrà la funzionalità per Android e iOS

WhatsApp Business, disponibile sia sulle app desktop che mobile, include già il filtraggio delle conversazioni. Puoi filtrare le chat in base a messaggi non letti, contatti non presenti nella rubrica, numeri salvati e gruppi. Secondo WABetaInfo, il servizio di messaggistica ora prevede di fornire gli stessi controlli agli utenti non aziendali. L’opzione del filtro sarà presente nella barra dell’app in alto, dove puoi personalizzare quali chat vengono visualizzate in base alle tue preferenze.

L’interruttore del filtro è visibile solo agli utenti di WhatsApp Business quando utilizzano la barra di ricerca. Tuttavia, il pulsante dovrebbe essere sempre visibile agli utenti regolari. WABetaInfo indica che la funzionalità sarà disponibile anche sulle app Android e iOS. Data la storia di WhatsApp di testare nuove funzionalità per un lungo periodo di tempo, non aspettarti che la funzione sia disponibile a breve.

Se usi WhatsApp frequentemente, i nuovi filtri possono aiutarti a mantenere in ordine la tua lista di chat. Potrebbe sembrare una modifica minore, ma ti aiuterà a trovare rapidamente la chat appropriata quando sei di fretta.