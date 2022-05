Carrefour cede uno dei suoi negozi in Italia, garantendo ugualmente una soluzione di continuità nella vendita di beni alimentari, ma come detto solo ed esclusivamente in un unico punto vendita.

Avete capito bene, la catena Carrefour non è in cattive acque o difficoltà, nè ci abbandonerà in tempi brevi, questo è acclarato e sicuro. La notizia che vi riportiamo coinvolge solamente il negozio di Frosinone, sito all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti“; da qualche mese l’azienda era in trattativa con il Gruppo Gros-Romano Supemercato per la sua cessione, una realtà da oltre 18 negozi in Italia con un fatturato superiore al miliardo di euro. La vendita ha goduto di esito positivo, per questo motivo in tempi brevissimo, il negozio riaprirà a marchio IperDem.

Carrefour: le offerte del resto d’Italia

Nei restanti punti vendita del nostro paese, tuttavia, le offerte del volantino Carrefour continuano ad impressionare e convincere. Cerchiamo quindi di capire quali sono i modelli, ed i dispositivi, che sarà possibile acquistare, senza spendere cifre troppo elevate.

Tutti i dispositivi coinvolti abbracciano la fascia intermedia, con cifre che non vanno oltre i 329 euro. Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy A22, Redmi Note 10S e Redmi Note 10 o 10 Pro, per salire poi verso un buonissimo Motorola Moto E40. I dettagli del volantino sono raccolti direttamente sul sito ufficiale, ricordando comunque che per gli acquisti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio.