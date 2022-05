TikTok era già una community enorme, ma mai quanto lo spazio! Ora, ha deciso di arrivare anche lì, grazie alla missione speciale di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) molto conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Samantha, inoltre, è anche la primissima donna italiana che è entrata a far parte negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea.

Con la missione “Futura” dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) del 2014-2015, è riuscita a raggiungere il record femminile europeo di permanenza nello spazio in un singolo volo (quasi 200 giorni!) Verso fine aprile 2022, l’astronauta italiana si è lanciata nello spazio con la capsula Crew Dragon di SpaceX insieme ai suoi compagni di equipaggio Crew-4 dando inizio alla missione “Minerva” dell’ESA.

Andiamo a scoprire maggiori dettagli su cosa sta facendo Samantha Cristoforetti nello spazio e con chi è partita per compiere questa avvincente missione nello spazio!

Ecco come Samantha sta facendo incuriosire tutti su TikTok

Dopo aver aperto il suo profilo TikTok (@astrosamantha) ha fatto subito una promessa a tutti i creator presenti sulla piattaforma:

“Seguitemi! Per andare coraggiosamente dove nessun TikToker è andato finora”.

La Cristoforetti trascorrerà ben 5 mesi per la sua seconda missione “Minerva”, raccontando ogni dettaglio di come si svolgeranno le sue giornate e tante curiosità direttamente dallo spazio. Nei primi video, AstroSam ha fatto già vedere alla community di TikTok i suoi tre compagni di viaggio della NASA partiti insieme a lei per questa grande avventura nello spazio.

Non resta che unirvi subito a Samantha e alla community di #SpaceTok per andare a scoprire luoghi mai visti prima d’ora su un social network!