SpaceX giovedì ha condiviso un’immagine della vista mozzafiato che i quattro passeggeri civili a bordo della capsula Crew Dragon potranno godere nei prossimi tre giorni, mentre orbiteranno attorno alla Terra.

La clip di 14 secondi ripresa dalla cupola della capsula mostra una visione ampia del pianeta.

Soprannominata Inspiration4, la missione è stata lanciata mercoledì dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida, poco dopo le 20:00.

Durante la loro ascesa in streaming, alcuni membri dell’equipaggio hanno espresso un “pollice in su” e hanno alzato i pugni in aria per celebrare il successo del decollo.

I quattro privati ​​cittadini, due uomini e due donne, trascorreranno tre giorni in giro per il mondo a un’altitudine di 335 miglia, circa 75 miglia più in alto della Stazione Spaziale Internazionale e allo stesso livello del telescopio spaziale Hubble.

Ecco chi sono i cittadini che sono diventati astronauti

Gli astronauti dilettanti: Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e il dottor Sian Proctor si stanno addestrando da mesi da quando l’equipaggio di volo è stato annunciato a marzo.

La capsula SpaceX trascorrerà più tempo nello spazio rispetto rispetto quella dei suoi rivali, come Blue Origin di proprietà di Jeff Bezos o Virgin Galactic di proprietà di Sir Richard Branson.

Queste due compagnie devono ancora raggiungere l’orbita e hanno solo lanciato passeggeri a malapena attraverso il confine spaziale riconosciuto dagli Stati Uniti. L’equipaggio di Inspiration4 sarà in orbita attorno alla Terra per tre giorni prima di tornare a terra.

Con il successo del lancio di mercoledì, la SpaceX guidata da Elon Musk ha dimostrato che i suoi voli passeggeri sono le compagnie private tecnologicamente più avanzate.

Lo SpaceX Falcon 9 si è lanciato nell’atmosfera terrestre dopo essere decollato dal Kennedy Space Center il 15 settembre 2021. Il volo suborbitale Blue Origin va circa 10 miglia più in alto del rivale Virgin Galactic.

I filmati a bordo del volo Blue Origin in quel momento mostravano che i passeggeri potevano vedere parti della Terra dai finestrini della capsula.