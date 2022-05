WhatsApp: così potete spiare il vostro partner, ecco il trucco gratis

Dubbi ormai ce ne sono pochi in merito a WhatsApp dal momento che si tratta della migliore applicazione di messaggistica. In realtà tanti sostengono che si tratti di quella più scaricata mentre alcune rivali stiano addirittura facendo meglio soprattutto sotto il piano della sicurezza. Secondo invece quanto visto negli ultimi anni, proprio WhatsApp avrebbe aumentato la sua grande facoltà in merito alla difesa dei suoi utenti, i quali si trovano in una botte di ferro grazie a tante contromisure presa in base alle esperienze vissute.

Erano davvero tante le persone che temevano inizialmente di essere spiate nelle loro conversazioni, cosa che era realmente possibile. Ad oggi tutto ciò invece non può essere fatto visto che le applicazioni di spionaggio sono state definitivamente annientate da WhatsApp. Quelle che erano a pagamento oggi non funzionano più, anche se ci sarebbero dei metodi alternativi da utilizzare seppur non così invasivi.

WhatsApp: adesso spiare le persone nei loro movimenti è un vero gioco da ragazzi

Le ultime notizie che sono arrivate tramite il web ma soprattutto dall’esperienza di alcuni utenti smanettone, parlano di una nuova applicazione. Questa sarebbe utile per spiare le persone su WhatsApp per quanto riguarda il loro accesso e la loro uscita dalla chat.

Esatto, avete capito bene: non sarà possibile capire cosa c’è nelle conversazioni ma potrete avere una notifica ogni qualvolta la persona da voi spiata deciderà di entrare o uscire dall’applicazione. Si chiama Whats Tracker, ed è un applicativo di terze parti gratuito e per il momento legale al 100%. Potete selezionare l’utente o gli utenti che volete spiare durante la giornata, con un report completo di entrate ed uscite che arriverà a fine giornata