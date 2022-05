La serie Samsung Galaxy Watch5 non verrà lanciata tra diversi mesi, ma sono già emerse molte indiscrezioni. Secondo le speculazioni più recenti, Samsung potrebbe offrire tre modelli della serie Galaxy Watch5, incluso un modello pro con una batteria capiente. Sono emerse nuove indiscrezioni, che confermano ulteriormente l’arrivo del wearable.

Secondo GalaxyClub, Samsung sta lavorando alla serie Galaxy Watch5 con il nome in codice Heart. Si dice che il progetto includa tre modelli: l’Heart-S, che misura 40 o 42 mm di circonferenza, il più grande Heart-L, che misura 44 o 46 mm di circonferenza, e l’Heart-Pro, che è considerato il Watch5 Pro — con i numeri di modello SM-R90x, SM-R91x e SM-R92x, rispettivamente.

Galaxy Watch 5, il lancio è previsto tra diversi mesi

Se le notizie sono vere, questa sarà la prima volta dal primo Galaxy Watch che Samsung ha rilasciato più di due varianti della stessa serie. Sebbene tutte le prove indichino la presenza di questo orologio extra nella gamma Galaxy, i nomi non sono stati verificati: Heart-Pro, come Heart-S e Heart-L, non avrà necessariamente un nome ‘Pro’.

Il mese scorso sono circolate voci secondo cui Samsung avrebbe dotato il Galaxy Watch5 Pro di un’enorme batteria da 572 mAh, rispetto ai 361 mAh del Galaxy Watch4. Se ciò sarà confermato, la durata della batteria di più giorni sugli orologi Samsung potrebbe finalmente diventare realtà. Si prevede che anche gli altri modelli Watch5 avranno una durata della batteria migliorata rispetto ai loro predecessori. È probabile che l’orologio da 40 millimetri abbia una batteria da 276 mAh, che è circa il 12% più grande dei 247 mAh del Watch4. Nel frattempo, il modello da 44 millimetri dovrebbe avere una batteria da 397 mAh, circa il 10% in più rispetto ai 361 mAh del Watch4.