Netflix, in seguito alla problematica del calo degli abbonati, sta prendendo delle decisioni alquanto drastiche per risalire la china. Infatti, la lista di serie TV cancellate dalla piattaforma californiana continua a crescere a dismisura, tanto che sono stati imposti degli stop davvero inaspettati.

Netflix: vita breve per la serie, bloccata dopo una sola stagione

Dopo l’inaspettato blocco di Raising Dion, Netflix ha deciso di bloccare definitivamente anche la sitcom Pretty Smart dopo una sola stagione.

Nonostante la notizia fosse già nell’aria, i fan speravano ancora in un ripensamento, che purtroppo non è avvenuto. Nei giorni scorsi, la protagonista della serie Emily Osment è stata presa come presenza fissa della sesta stagione di The Young Sheldon. Ciò le avrebbe quindi non consentito di essere parte integrante di una possibile nuova stagione.

Pretty Smart, la trama della serie ormai chiusa

Pretty Smart è stata creata da Jack Dolgen e Doug Mand, che ne sono stati anche i produttori esecutivi. Insieme a loro ci sono Kourtney Kang, Jim Brandon, Brian Singleton e Pamela Fryman.

In Pretty Smart viene raccontata la storia di una studentessa di Harvard, Chelsea, aspirante scrittrice, che è stata lasciata improvvisamente dal suo ragazzo e costretta a trasferirsi di punto in bianco con la sorella totalmente diversa da lei, Claire e i suoi tre amici sulla costa ovest.

Come dicevamo a inizio articolo, Netflix sta attuando dei tagli a diverse serie TV e chissà se Pretty Smart sia stata vittima della situazione spiacevole in cui sta incappando il colosso dello streaming. Da inizio anno, l’azienda ha perso 200.000 iscritti e le cose potrebbero anche peggiorare.