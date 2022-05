Luna rossa: l'inquietante spettacolo si avvicina, è una luna piena ma fa paura

Una vecchia canzone interpretata dai più grandi cantanti del passato, raccontava: “vaco

fiscann’a e stelle ca so’ asciute, e ‘a luna rossa me parla ‘e te. Io le domando si aspiette a me”. In questo caso gli unici ad aspettare la luna siamo noi, alla costante ricerca del più entusiasmante spettacolo astronomico. Ebbene, dopo tanta attesa siamo pronti: sta arrivando la luna rossa!

Luna rossa: cosa avrà di tanto speciale? Ve lo spieghiamo subito

L’Unione astrofili italiani ha fatto luce su un avvenimento spaziale che avverrà a Maggio di quest’anno. Secondo gli esperti, l’evento della “notte della luna rossa” si verificherà prima dell’alba, pertanto gli appassionati saranno costretti a svegliarsi nel cuore della notte per poterlo vedere. Quando? Esattamente lunedì 16 maggio.

Purtroppo l’eclissi lunare sarà difficile da vedere (soprattutto in Italia) a causa dell’orario accessibile per pochi. Ciò che potremmo riuscire a vedere è la fase iniziale fino all’inizio della totalità poco prima dell’alba. Tutto avrà luogo a partire dalle 3.30 circa di notte (ora italiana), quando la Luna entrerà nella penombra della Terra, e un’oretta più tardi nel cono d’ombra. Alle 5.30 circa si avvierà la fase di totalità, e il massimo dell’eclisse sarà raggiunto alle 6.12 di mattina, quando ormai Luna andrà incontro al tramonto sulla linea dell’orizzonte occidentale. A quel punto il cielo sarà già illuminato dal Sole (che dal 15 maggio sorge alle 5.52).

La questione cambia per tutti coloro che vivono in Africa, nord e sud America, in quanto potranno godersi per intero lo spettacolo della Luna rossa, completo delle fasi dell’eclissi: 6.53 la fine della totalità, 7.55 l’uscita dall’ombra e 8.50 l’uscita dal cono di penombra.