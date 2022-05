L’estate si avvicina rapidamente e le normative COVID vengono allentate in più posti rispetto allo scorso anno. Se stai pianificando un viaggio internazionale, è consigliabile effettuare le prenotazioni il prima possibile; Google segnala che l’interesse di ricerca per gli ‘appuntamenti con il passaporto’ aumenterà del 300 percento entro il 2022. Il motore di ricerca fornisce anche una serie di strumenti utili per assisterti nella pianificazione e nell’organizzazione della tua vacanza.

Il suo sito Web di viaggi è stato recentemente aggiornato con una serie di utili nuove funzionalità, la più notevole delle quali è un tracker dei prezzi dei voli che scopre le offerte per qualsiasi data.

Google Maps aggiunge diverse funzionalità

Il tracker del prezzo del volo è disponibile da tempo. È semplice da usare; inserisci la tua destinazione e le date scelte e Google ti avviserà se i costi diminuiscono. Ora puoi utilizzare il nuovo dispositivo di scorrimento ‘Qualsiasi data’ per ricevere una notifica se le tariffe scendono al di sotto dei livelli medi nei prossimi 3-6 mesi.

Sebbene le altre funzionalità descritte nel post del blog di Google siano utili, questa sembra essere molto utile per le persone che non sono vincolate da quando possono viaggiare. Se hai scelto un luogo ma non sei sicuro di cosa fare, lo strumento ‘Esplora nelle vicinanze’ ti consiglierà le famose attrazioni entro poche ore di auto.

I filtri della mappa aggiornati che vengono visualizzati quando si seleziona un hotel sono leggermente più utili. Potresti iniziare determinando quali aree hanno le migliori alternative per mangiare, fare shopping e visitare la città. Da lì, puoi raggiungere a piedi o in auto tutte le case entro un raggio di 15-30 minuti. Puoi anche salvare hotel o case vacanza per riferimento futuro.