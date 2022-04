L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco reso disponibile sia online che nei negozi autorizzati l’offerta di rete mobile denominata Very 4,99 con 30 GB di traffico dati. Fino a qualche tempo fa, invece, quest’ultima era disponibile soltanto presso alcuni negozi fisici.

Very Mobile propone sia online sia nei negozi fisici la promo Very 4,99 con 30 GB

Very Mobile ha dunque proposto una nuova versione di una delle sue offerte di rete mobile. Si tratta della promo denominata Very 4,99 con 30 GB. L’operatore virtuale, in particolare, in passato aveva deciso di renderla disponibile fino al 20 aprile 2022. Ora, però, è stata prolungata la disponibilità fino al prossimo 2 maggio 2022.

Oltre a questo, ora tutti gli utenti interessati ad attivarla potranno farlo sia online andando direttamente sul sito ufficiale di Very Mobile sia recandosi presso uno dei negozi fisici autorizzati. L’offerta è attivabile dagli utenti che passeranno dagli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, BT Enia, BT Italia, Green telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova Mobile Welcome Italia e WithU (non sono inclusi gli utenti che provengono da Kena Mobile, ho. Mobile, Spusu, Vodafone, TIM e WindTre).

Vi ricordiamo che Very 4,99 comprende ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati. Il costo è di 4,99 euro al mese e non sono previsti costi né per la scheda sim né per la spedizione di quest’ultima.