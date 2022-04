Come ogni anno, Amazon si sta preparando per il suo grande evento di shopping online a prezzi decisamente convenienti. Fino ad ora non ci sono state conferme ufficiali sulla data dell’evento Amazon Prime Day 2022. Tuttavia, in queste ore è emerso qualche dettaglio in più al riguardo.

Amazon Prime Day 2022: un documento rivela la possibile data dell’evento

Nel corso delle ultime ore, il colosso dell’e-commerce Amazon ha pubblicato un documento riportante i risultati finanziari di questi primi mesi del 2022. Tuttavia, da questo documento sembra essere emersa un’informazione molto importante e riguardante il prossimo evento di shopping online dell’azienda.

Nello specifico, nel documento in questione è stato riportato il periodo durante il quale dovrebbe svolgersi l’Amazon Prime Day 2022. Stando a quando riportato, l’evento di shopping online si terrà durante il prossimo mese di luglio.

Se così fosse, si tratterà quindi di un mese in ritardo rispetto a quanto fatto lo scorso anno dall’azienda. L’evento del 2021, infatti, si è tenuto a giugno durante le giornate del 21 e del 22. Il documento pubblicato da Amazon, però, ha rivelato il mese ma non i giorni esatti in cui si svolgerà l’Amazon Prime Day. Dovremmo attendere l’arrivo di ulteriori informazioni ufficiali per scoprirlo.

Vi ricordiamo che le offerte di questo evento saranno riservate esclusivamente agli abbonati ad Amazon Prime. Quest’ultimo comprende tutta una serie di vantaggi, tra cui consegne veloci e gratuite, l’accesso a tutto il catalogo multimediale di Prime Video, l’accesso ad Amazon Prime Reading e ad Amazon Prime Music e l’accesso ad alcune partite selezionate della UEFA Champions League.