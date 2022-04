A partire da maggio arriveranno nuovi aumenti e rimodulazioni per alcuni clienti mobile di TIM. Secondo quanto è emerso, saranno coinvolte in questo aumenti alcune offerte di rete mobile che al momento non sono più disponibili all’attivazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

A partire da maggio ci saranno nuovo aumenti su alcune offerte mobile di TIM

Lo scorso mese di febbraio erano già entrati in vigore aumenti e rimodulazioni sul prezzo per alcune offerte di rete mobile di TIM. Ora, però, come già accennato, l’operatore telefonico ha deciso di rimodulare il prezzo di altre offerte. In particolare, l’aumento arriverà il 30 maggio 2022 e sarà pari a 2 euro in più al mese. Saranno coinvolte in queste rimodulazioni alcune offerte di rete mobile che attualmente non sono più attivabili dagli utenti. A detta di TIM, questi aumenti sono dovuti ad “esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete”.

Tutti gli utenti coinvolti in questi aumenti saranno comunque contattati e avvertiti dall’operatore tramite apposito SMS. In ogni caso, TIM ha deciso di offrire gratuitamente agli utenti coinvolti 20 GB di traffico dati extra ogni mese. Per attivarli, basterà chiamare entro il 30 giugno 2022 il numero 409164.

Chi non vorrà rimanere con l’operatore telefonico TIM potrà esercitare il proprio diritto di recesso o potrà passare ad un altro operatore senza costi, a patto che lo faccia entro il 30 giugno 2022. Eventualmente sul sito ufficiale dell’operatore è presente il modulo apposito (ovvero il “modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”) o, in alternativa, è possibile inviare questo modulo tramite PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it oppure chiamando il numero 119.