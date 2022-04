A questo punto, Ubuntu non è probabilmente la distribuzione Linux desktop più popolare, ma è ancora una delle migliori soluzioni per l’utilizzo aziendale e funge da base tecnologica per progetti come Linux Mint e Elementary OS. Ubuntu ha sempre due versioni principali all’anno e Ubuntu 22.04 LTS è ora pronto in tempo.

Ubuntu 22.04 è una versione di supporto a lungo termine (LTS), il che significa che riceverà patch di sicurezza e aggiornamenti delle app per i prossimi cinque anni. Ciò significa che puoi rimanere su di esso per anni se non vuoi gestire aggiornamenti significativi tutto il tempo, oppure puoi eseguire l’aggiornamento a 22.10 quando sarà disponibile in ottobre (che non sarà una versione LTS).

Ubuntu 22.04: potete già scaricare la nuova versione

La differenza più grande è che Ubuntu ora utilizza l’interfaccia desktop Gnome 42, anche se come OMG Ubuntu ha affermato nella sua copertura, diverse app e funzionalità sono state limitate per mantenere 22.04 il più affidabile possibile. Gnome 42 adotta uno switcher dell’area di lavoro orizzontale e un lanciatore di app simili a Windows 11 e macOS, oltre a nuovi movimenti del touchpad per passare da un’area di lavoro a una finestra e l’altra. I creatori di Ubuntu, Canonical, affermano che l’ultimo aggiornamento ‘può raddoppiare la frequenza dei fotogrammi desktop su PC Intel e Raspberry Pi’ rispetto alla versione precedente.

Una nuova funzione di registrazione di screenshot/schermo, colori aggiornati e un’opzione true dark nel tema di sistema e un’app software Ubuntu aggiornata sono tra le modifiche minori. Firefox, il browser Web predefinito, è ora un pacchetto Snap anziché un pacchetto APT standard. Questo sarà quasi certamente controverso, dato che i pacchetti Snap non sono ampiamente utilizzati nella comunità Linux: Linux Mint ha recentemente collaborato con Firefox per mantenere una versione non Snap disponibile per gli utenti di Mint.

Ubuntu 22.04 è la prima versione che supporta tutti i dispositivi Raspberry Pi 4 mentre esegue l’intero ambiente desktop, come annunciato da Raspberry Pi all’inizio di quest’anno. Include anche il linguaggio di programmazione Rust, OpenSSL v3, RDP, il kernel Linux 5.15 e la grafica Mesa 22. Ubuntu 22.04 è ora disponibile per una varietà di PC basati su AMD e x86 a 64 bit. Docker, WSL e altri servizi che forniscono immagini Ubuntu stanno attualmente distribuendo Ubuntu 22.04.