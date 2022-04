Microsoft ha pubblicato una versione di Microsoft Teams ottimizzata per Apple Silicon, a più di 18 mesi dal debutto del primo Mac alimentato dalla CPU M1. Sebbene la versione Apple Silicon di Microsoft Teams non sia ancora disponibile pubblicamente, può essere scaricata dal sito Web dell’azienda.

Sebbene Microsoft non abbia divulgato formalmente questa versione di Teams per macOS, il file è stato scoperto questa settimana sul sito Web dell’azienda. Quando scarichi e installi l’app, noterai che Teams è stato aggiornato a un’app ‘universale’. Ciò significa che è progettato per i Mac che utilizzano sia il silicio Intel che Apple.

Microsoft Teams può essere scaricato in versione beta per M1

Per rinfrescare la memoria, i Mac con tecnologia Apple Silicon possono eseguire le app per iPhone e iPad disponibili su Mac tramite il Mac App Store e App che eseguono la traduzione di Rosetta 2, che consente agli utenti di eseguire app realizzate per Mac Intel su Apple Silicon, con app che a volte funzionano meglio in Rosetta con M1 rispetto a Intel.

Fino a questa settimana, Microsoft Teams per macOS funzionava come applicazione Intel sui Mac Apple Silicon, utilizzando il motore di traduzione Rosetta 2 di Apple. L’assenza di una versione Apple Silicon di Teams ha suscitato una serie di lamentele da parte dei clienti di Teams nell’anno e mezzo precedente.

Questa versione di Teams sembra essere una beta, il che significa che non è garantito che sia priva di bug e potrebbe riscontrare problemi di prestazioni. Tuttavia, dovrebbe fornire notevoli vantaggi in termini di velocità per i computer Apple Silicon. Ogni settimana, Microsoft rilascia nuove versioni di anteprima pubblica delle sue app. La prossima versione sarà rilasciata ufficialmente oggi, 26 aprile.

Se utilizzi Microsoft Teams e hai un Mac Apple Silicon, puoi ottenere questa versione beta del programma dal sito Web di Microsoft.