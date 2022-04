Il design del futuro iPhone 14 potrebbe subire delle modifiche non indifferenti. Da settimane circolano voci riguardanti le novità previste ma nessuna aveva fino ad ora fatto riferimento alla possibilità che Apple modificasse il design della scocca esterna dei suoi prossimi smartphone. Stando alle ultime voci, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe avere intenzione di proporre al suo pubblico ben due dei quattro nuovi iPhone con scocca diversa rispetto a quanto fino ad ora presentato.

iPhone 14 Pro e Pro Max: il design sarà rinnovato!

Ian Zelbo ha recentemente reso noti alcuni rendering grazie ai quali è possibile notare delle differenze nella scocca dei modelli di punta della prossima generazione di iPhone. In base alle immagini mostrate in rete, Apple potrebbe avere intenzione di non limitarsi ad aggiornare il comparto fotografico e la parte frontale dei suoi dispositivi.

iPhone 14 Pro e Pro Max potrebbero ricevere un aggiornamento importante. I bordi della scocca potrebbero essere infatti più evidenti e le cornici del display ancora più sottili, anche se sarà necessario attendere il 2024 prima di poter assistere al lancio del primo melafonino con display del tutto privo di interruzioni.

Apple, inoltre, potrebbe procedere con la presentazione dei sui prossimi iPhone anche in una nuova colorazione viola. A riguardo però non si hanno ancora conferme ufficiali. L’azienda procederà con il lancio dei suoi smartphone soltanto nell’autunno del 2022. Nei prossimi mesi, dunque, ulteriori dettagli potrebbero confermare o smentire quanto emerso fino a questo momento. Nell’attesa è comunque possibile osservare le immagini presenti in rete per conoscere con maggior precisione le novità previste.