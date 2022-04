Siamo ancora lontani dall’arrivo del prossimo iPhone 14 ma gli esperti rivelano già alcuni particolari sul futuro iPhone 16. Il dispositivo, il cui lancio non avverrà prima del 2024, sarà il primo vero melafonino a schermo intero, privo di notch e cornici.

Apple: il display di iPhone 16 sarà privo di interruzioni!

A riferire le prime notizie sul futuro iPhone 16 è l’analista Ming-Chi Kuo. L’esperto, tramite un tweet recentemente condiviso, afferma che:

“Penso che il vero iPhone a schermo intero arriverà nel 2024. Gli iPhone di fascia alta nel 2024 adotterebbero una fotocamera frontale sotto il display insieme al Face ID sotto il display. Una condizione di scarsa illuminazione è dannosa per la qualità della fotocamera frontale e l’ISP e l’algoritmo sono fondamentali per il miglioramento della qualità.”

Nel 2024, quindi, Apple potrebbe definitivamente abbandonare il poco apprezzato notch. La tacca centrale quest’anno non sarà presente su tutti i dispositivi in arrivo. Gli iPhone 14 Pro e Pro Max si distingueranno, infatti, per la presenza di un foro a forma di pillola, al quale sarà accostato un ulteriore foro circolare. Entrambi saranno sede della fotocamera frontale e dei sensori necessari al funzionamento del Face ID.

I modelli base manterranno invariato il loro design rispetto ai dispositivi già presentati lo scorso anno. Soltanto la parte posteriore potrebbe accogliere alcune novità. Apple potrebbe optare per un comparto fotografico più sporgente per via dell’adozione di sensori fotografici più grandi. La particolarità è stata recentemente confermata dall’emergere di un’immagine che ha svelato anticipatamente quello che sarà il design della parte posteriore dei quattro dispositivi.