È stato da poco presentato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone molto curato esteticamente e dotato di alcune e feature notevoli. Si tratta del nuovo Xiaomi Civi 1S, il quale può vantare la presenza della tecnologia CyberFocus per ottenere degli ottimi selfie.

Xiaomi sorprende con il suo nuovo Xiaomi Civi 1S con la tecnologia CyberFocus

Xiaomi Civi 1S è il nuovo smartphone presentato in queste ore dal noto produttore cinese e, come già accennato, si distingue dagli altri per una feature molto interessante. Lo smartphone dispone infatti di una fotocamera anteriore da 32 MP con autofocus e con la tecnologia CyberFocus che permette di ottenere dei selfie decisamente migliori rispetto alla co concorrenza.

Oltre a questo, il nuovo smartphone a marchio Xiaomi può vantare un look molto curato ed elegante. La parte frontale è poi occupata da un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+ con i bordi curvi e non manca la presenza del refresh rate da 120Hz. Sul retro sono presenti tre fotocamere da 64+8+2 MP.

Sotto al cofano è presente il processore Snapdragon 778G+ accoppiato a tagli di memoria che includono fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. La batteria è poi da 4500 mAh con ricarica rapida da 55W. Il software è infine Android con la nuova interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, ovvero la MIUI in versione 13.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Civi 1S sarà disponibile per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 327 euro. Non sappiamo se arriverà o meno anche in Italia.