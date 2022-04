Quando OnePlus ha presentato OnePlus 10 Pro all’inizio di quest’anno, molte persone sono rimaste sbalordite dalla scelta. In genere, quando si tratta di smartphone, molti produttori offrono un modello base seguito da una variante ‘Pro’ (o Plus o Ultra) che ha più caratteristiche e funzionalità. Di conseguenza, alcune persone sono rimaste sbalordite quando OnePlus ha deciso di rinunciare del tutto all’introduzione del modello base e di offrire invece il modello Pro.

Dall’inizio di quest’anno si vocifera di OnePlus 10. Ora, secondo un tweet di OnLeaks, il telefono in arrivo potrebbe davvero avere un vantaggio rispetto alla sua controparte Pro in termini di velocità di ricarica.

OnePlus 10 non ha ancora una data di lancio

Secondo Digit, la capacità della batteria del telefono in arrivo dovrebbe essere di 4.800 mAh, il che è coerente con i rapporti precedenti. Nonostante il fatto che questa batteria abbia una capacità leggermente inferiore rispetto alla batteria da 5.400 mAh di OnePlus 10 Pro, sarà presumibilmente in grado di consentire la ricarica a una velocità di 150 W. Con la sua capacità di ricarica di 80 W, OnePlus 10 Pro vanta una capacità di ricarica doppia rispetto a quella di OnePlus 6.

OnePlus 10 sarà in grado di compensare la minore capacità della batteria caricandosi a una velocità significativamente più veloce rispetto ai concorrenti. OnePlus 10 non verrà rilasciato fino a quando non sarà stata annunciata una data da OnePlus. Tuttavia, è stato suggerito che l’evento sarà principalmente incentrato sulle opzioni a basso costo dell’azienda, come OnePlus 10R. Tuttavia, è possibile che la società abbia qualcosa da rilasciare al momento della presentazione.