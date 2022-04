WhatsApp ha finalmente aggiunto la compatibilità multi-dispositivo qualche mese fa, dopo anni di attesa. Questa funzione è stata richiesta frequentemente negli ultimi anni, nonostante sia accessibile in Telegram da diversi anni. L’edizione precedente di WhatsApp, WhatsApp Web, era deludente perché richiedeva che lo smartphone fosse connesso a Internet e sincronizzato con il browser.

La nuova funzionalità multi-dispositivo ti consente di comunicare su altri dispositivi con lo stesso account, tutti collegati al tuo telefono. Gli utenti ora possono utilizzare WhatsApp su altri dispositivi anche se il loro smartphone è morto o non ha segnale attivo. Il servizio è attualmente lento e richiede miglioramenti significativi, ma gli utenti possono collegare i propri account a quattro dispositivi. WhatsApp sembra funzionare su un servizio di abbonamento a pagamento che ti consentirà di connettere dispositivi aggiuntivi a un unico account.

WhatsApp Business potrà sfruttare questo abbonamento

Per anni, Facebook Inc., ora Meta, ha tentato di monetizzare WhatsApp. Sebbene l’azienda avesse preso in considerazione l’aggiunta di pubblicità alla piattaforma, ora sembra essere sul punto di implementare un metodo di monetizzazione meno intrusivo. WhatsApp sembra essere al lavoro su un nuovo piano, che sarà inizialmente disponibile esclusivamente per gli account aziendali.

Secondo la gente di WaBetaInfo, l’idea è di fornire alcuni servizi extra agli abbonati. Uno di loro gestirà fino a dieci dispositivi collegati su un singolo account, più che raddoppiando il limite attuale. Per il momento, il rapporto suggerisce che sono in arrivo ulteriori vantaggi. WhatsApp cercherà quasi sicuramente di rendere questo abbonamento attraente per i suoi miliardi di utenti. Di conseguenza, siamo fiduciosi che il supporto per più di dieci dispositivi sia solo l’inizio. Per il momento, questa funzione è applicabile solo agli account WhatsApp Business.

Dopotutto, invece di registrare dozzine di account individuali, puoi collegare un account WhatsApp Business a più dispositivi. Tuttavia, prevediamo che questo servizio in abbonamento aumenterà in popolarità in futuro. Sfortunatamente, né le versioni Android né iOS di WhatsApp Business hanno questa funzionalità.